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В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливаться

В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливаться

Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что наиболее вероятным сценарием развития ситуации с курсом валют является постепенное усиление гривны и соответствующее падение курса иностранных валют по отношению к гривне.

Об этом Милованов сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства 27 декабря.

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«Гарантировать (прогноза по курсу валют. – Ред.) нельзя, так как это зависит от многих факторов: экономический кризис, например, внутриполитическая ситуация или какие-то переговоры по газу – это все влияет на ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривны», – сообщил Милованов.

По его словам, через подобную ситуацию в свое время проходили страны Восточной Европы, которые сейчас стали членами ЕС. Однако там за укреплением национальных валют последовало дальнейшее падение. Милованов не исключил, что подобный сценарий возможен и в Украине при условии переориентации экономики на производство более сложных типов товаров, требующих большей переработки.

По материалам hromadske.tv
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