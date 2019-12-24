В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливаться

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что наиболее вероятным сценарием развития ситуации с курсом валют является постепенное усиление гривны и соответствующее падение курса иностранных валют по отношению к гривне.
Об этом Милованов сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства 27 декабря.
Читайте также: Что ждут украинцы от курса доллара в 2020 году
«Гарантировать (прогноза по курсу валют. – Ред.) нельзя, так как это зависит от многих факторов: экономический кризис, например, внутриполитическая ситуация или какие-то переговоры по газу – это все влияет на ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривны», – сообщил Милованов.
По его словам, через подобную ситуацию в свое время проходили страны Восточной Европы, которые сейчас стали членами ЕС. Однако там за укреплением национальных валют последовало дальнейшее падение. Милованов не исключил, что подобный сценарий возможен и в Украине при условии переориентации экономики на производство более сложных типов товаров, требующих большей переработки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина взыскала первый штраф за нарушение авиапространства в КрымуВчера, 20:45 - 1048 5
В Украине планируют установить плату за проезд иностранных грузовиков дорогами Украины – МининфраструктурыВчера, 14:36 - 453 3
В Украине прекратился рост зарплат (инфографика)3 ч. назад - 657 2
Гривневые депозиты выгоднее валютных — Нацбанк4 ч. назад - 652 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 6348 2
Межбанк: доллар взлетел вверх, как по мановению волшебной палочкиВчера, 18:32 - 5357
Как определить будущий размер пенсииВчера, 17:00 - 3880
Suzuki показал стильный кроссовер за 12 000 долларовВчера, 22:00 - 3184
Деньги каждому : в "Слуге народа" рассказали, как хотят платить за землюВчера, 21:01 - 2292
Кабмин отменил ограничение монетизации льгот на коммуналкуВчера, 16:01 - 1716 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2495 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2069 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1763
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1700 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4890 3