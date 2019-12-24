Украина и Молдова подписали соглашение о поставках газа

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«Оператор ГТС Украины» и ООО «Молдоватрансгаз» и АО «Молдовагаз» подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.
«Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьево, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокировку трансбалканского газового коридора и разрешения потребителей Молдовы с 1 января 2020 года», — говорится в сообщении.
Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.
Отметим, что Молдова импортирует газ из России в рамках контрактов с Газпромом. Однако этот газ поставляется в Молдову через газотранспортную систему Украины. Других путей поставки газа в страну, кроме как через Украину, нет.
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