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Треть всех денежных переводов в Украину приходит из одной страны

Треть всех денежных переводов в Украину приходит из одной страны

Объем частных переводов в Украину из-за границы в третьем квартале 2019 года составил 3140 млн долларов, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2865 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Как отмечается в публикации НБУ, больше всего переводов поступило в Украину из Польши – 1050 млн долларов. Далее идут Чешская Республика (295 млн долларов), Россия (263 млн долларов), США (255 млн долларов), Великобритания (159 млн долларов) и Италия (121 млн долларов).

Из стран ЕС поступило 2126 млн долларов, что составляет 68% от общей суммы переводов третьем втором квартале 2019 года.

Объемы частных денежных переводов в Украину (основные страны):

По материалам РБК-Украина
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