Треть всех денежных переводов в Украину приходит из одной страны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Объем частных переводов в Украину из-за границы в третьем квартале 2019 года составил 3140 млн долларов, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2865 млн долларов).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.
Как отмечается в публикации НБУ, больше всего переводов поступило в Украину из Польши – 1050 млн долларов. Далее идут Чешская Республика (295 млн долларов), Россия (263 млн долларов), США (255 млн долларов), Великобритания (159 млн долларов) и Италия (121 млн долларов).
Из стран ЕС поступило 2126 млн долларов, что составляет 68% от общей суммы переводов третьем втором квартале 2019 года.
Объемы частных денежных переводов в Украину (основные страны):
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина взыскала первый штраф за нарушение авиапространства в КрымуВчера, 20:45 - 884 5
В Украине планируют установить плату за проезд иностранных грузовиков дорогами Украины – МининфраструктурыВчера, 14:36 - 414 3
В Украине легально работают всего 45% лиц трудоспособного возраста46 мин. назад - 88 2
Гривневые депозиты выгоднее валютных — Нацбанк2 ч. назад - 378 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 5954 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 5954 2
Межбанк: ждать ли "взлета" котировок перед праздникамиВчера, 11:15 - 4794
Межбанк: доллар взлетел вверх, как по мановению волшебной палочкиВчера, 18:32 - 4663
Нацбанк начинает по-новому публиковать курс гривны к другим валютамВчера, 12:00 - 4291
Как определить будущий размер пенсииВчера, 17:00 - 3659
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2448 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2057 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1754
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1690 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4865 3