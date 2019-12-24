В Украине прекратился рост зарплат (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10 727 грн. Это на на 48 грн меньше по сравнению с октябрем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом уровень зарплат в Украине значительно ниже пика, достигнутого в июле (10 971 грн)

Реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве – 15 974 грн, самая низкая – в Херсонской области – 8267 грн.

В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.



Самую большую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 19 221 грн, самую низкую – “Охрана здоровья и предоставление социальной помощи” – 7019 грн и “Временное размещение и организация питания” – 6790 грн.

Темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

Кабинет министров прогнозирует, что среднемесячная заработная плата работников, брутто, составит: 12 497 грн в 2020 году, 14 187 грн в 2021 году и 16 014 грн в 2022 году.

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