В Украине прекратился рост зарплат (инфографика)

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10 727 грн. Это на на 48 грн меньше по сравнению с октябрем.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
При этом уровень зарплат в Украине значительно ниже пика, достигнутого в июле (10 971 грн)
Реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.
Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве – 15 974 грн, самая низкая – в Херсонской области – 8267 грн.
В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.
Самую большую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 19 221 грн, самую низкую – “Охрана здоровья и предоставление социальной помощи” – 7019 грн и “Временное размещение и организация питания” – 6790 грн.
Темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.
Кабинет министров прогнозирует, что среднемесячная заработная плата работников, брутто, составит: 12 497 грн в 2020 году, 14 187 грн в 2021 году и 16 014 грн в 2022 году.
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