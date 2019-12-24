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Кабмин перевел "зеленую" энергию на электронные аукционы

Кабмин перевел "зеленую" энергию на электронные аукционы

Кабинет министров перевел “зеленую” электроэнергию на электронный аукцион Prozorro.Продажи.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить стоимость “чистой” энергии.

“Планируем первые “зеленые” аукционы на март”, – сообщил Гончарук.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение “зеленых” тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

По материалам РБК-Украина
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