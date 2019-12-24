В Харькове снизили тарифы на отопление и горячую воду

В Харькове снижены тарифы на отопление и горячую воду. Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как отметил Кернес, сейчас закупочные цены на газ для предприятий теплообеспечения значительно снижены, в связи с чем правительство одобрило решение, которое позволяет местным властям регулировать тарифы.

Новые тарифы будут применены к декабрьским платежкам, которые жители города получат в январе:

Уменьшение начислений для 1-й квартиры в среднем составит 300 грн на тепло и 115 грн на горячую воду;

Уменьшение начислений для 2-комнатных квартир в среднем составит 428 грн на тепло и 172 грн на горячую воду;

Уменьшение начислений для 3-комнатных квартир в среднем составит 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло после распоряжения Кабмина, которое меняет процедуру установления тарифов.