В Харькове снизили тарифы на отопление и горячую воду

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В Харькове снижены тарифы на отопление и горячую воду. Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Как отметил Кернес, сейчас закупочные цены на газ для предприятий теплообеспечения значительно снижены, в связи с чем правительство одобрило решение, которое позволяет местным властям регулировать тарифы.
Новые тарифы будут применены к декабрьским платежкам, которые жители города получат в январе:
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло после распоряжения Кабмина, которое меняет процедуру установления тарифов.
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