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Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили

Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили

Британские дипломаты, работающие в том числе и в Киеве, пересядут на электрические или гибридные автомобили ради заботы об окружающей среде. Об этом сообщили в МИД Соединенного Королевства.

Замена автопарка станет частью программы по превращению дипломатической службы в одну из “самых зеленых в мире”.

В целом электрические кроссоверы Jaguar I-Pace будут направлены в 30 диппредставительств Великобритании по всему миру — от Монреаля и Рио-де-Жанейро до европейские столицы, Абу-Даби и Сиднея. Среди городов, в которые в апреле 2020 будет направлено дипломатические электрокары и где будут оборудованы пункты быстрой зарядки, числится и украинская столица.

Согласно опубликованным в четверг планам, к 2022 году МИД намерен иметь в своем автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году — довести их количество до 100%.

По материалам УНН
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