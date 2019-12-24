Споры можно будет решать вне суда: Кабмин одобрил закон о медиаторах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство одобрило законопроект “О медиации”, который предусматривает внесудебное разрешение споров через специального посредника – медиатора.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
“Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего”, – написал он.
28 февраля 2019 года Верховная Рада предыдущего созыва отклонила законопроект №3665 о медиации – внесудебном урегулировании споров путем переговоров сторон конфликта при помощи одного или нескольких посредников (медиаторов).
Председатель комитета по развитию предпринимательства Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов заявил, что закон о медиации повысил бы рейтинг Украины в Doing Business.
По его словам, в Украине сейчас работают боле 5000 медиаторов. Они помогают ускорить процесс разрешения конфликтных вопросов без обращения в суд. Их деятельность, как говорит эксперт, сравнима с игорным бизнесом: они существуют, но не могут платить налоги за свою деятельность.
Легализация, по мнению специалиста, выгодна самим медиаторам, поскольку им важно количество отработанного времени именно в качестве медиатора для повышения профессионального ранга. Сейчас же они оказывают консультационные услуги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Любят шару": глава "Укрэнерго" указал украинцам на нюанс с тарифамиВчера, 16:15 - 3821 25
Украинцы будут получать отдельную платежку за доставку газаВчера, 16:03 - 3794 25
Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен6 ч. назад - 684 18
Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономикуВчера, 20:02 - 3670 12
Минэкономики создало штаб для борьбы с падением промышленностиВчера, 14:48 - 1351 9
"Любят шару": глава "Укрэнерго" указал украинцам на нюанс с тарифамиВчера, 16:15 - 3821 25
Украинцы будут получать отдельную платежку за доставку газаВчера, 16:03 - 3794 25
Что ждут украинцы от курса доллара в 2020 году6 ч. назад - 3676
Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономикуВчера, 20:02 - 3670 12
Межбанк: ждать ли "взлета" котировок перед праздниками4 ч. назад - 3409
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2095 5
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1993 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1685
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1645 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4760 3