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Споры можно будет решать вне суда: Кабмин одобрил закон о медиаторах

Споры можно будет решать вне суда: Кабмин одобрил закон о медиаторах

Правительство одобрило законопроект “О медиации”, который предусматривает внесудебное разрешение споров через специального посредника – медиатора.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего”, – написал он.

28 февраля 2019 года Верховная Рада предыдущего созыва отклонила законопроект №3665 о медиации – внесудебном урегулировании споров путем переговоров сторон конфликта при помощи одного или нескольких посредников (медиаторов).

Председатель комитета по развитию предпринимательства Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов заявил, что закон о медиации повысил бы рейтинг Украины в Doing Business.

По его словам, в Украине сейчас работают боле 5000 медиаторов. Они помогают ускорить процесс разрешения конфликтных вопросов без обращения в суд. Их деятельность, как говорит эксперт, сравнима с игорным бизнесом: они существуют, но не могут платить налоги за свою деятельность.

Легализация, по мнению специалиста, выгодна самим медиаторам, поскольку им важно количество отработанного времени именно в качестве медиатора для повышения профессионального ранга. Сейчас же они оказывают консультационные услуги.

По материалам Сегодня
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