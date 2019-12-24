0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

Huawei отрицают получение $75 млрд от властей Китая

Huawei отрицают получение $75 млрд от властей Китая

Представители Huawei опровергли информацию газеты The Wall Street Journal о получении финансовой помощи от правительства Китая. По их словам, компания не пользовалась особыми условиями господдержки, которые якобы помогли ей поддерживать более конкурентоспособные цены на рынке и стать одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире.

Материал, в котором была озвучена сумма субсидий Huawei, WSJ опубликовала накануне. В нем утверждалось, что за последнее десятилетие владелец бренда Honor получил от властей Китая помощь в размере почти $75 миллиардов — в форме дешевых кредитов от госбанков, налоговых льгот, грантов и скидок на приобретение земельной собственности.

Благодаря господдержке, говорилось в расследовании, Huawei смогла установить более низкие рыночные цены и стать лидером телекоммуникационной отрасли, который производит смартфоны и строит 5G-сети по всему миру.

В Huawei отреагировали на статью в Твиттер, написав, что WSJ «вновь опубликовала ложные сведения». «В этот раз нелепые обвинения, касающиеся финансирования Huawei, игнорируют тот факт, что на протяжении 30 лет мы целенаправленно инвестируем средства в научно-исследовательские разработки, которые стимулируют развитие инноваций и технологической сферы в целом», — заявили в компании.

Представители Huawei добавили, что пользуются льготами на тех же условиях, что и любая другая частная компания в Китае, и «никогда не получали дополнительного или особого подхода» со стороны властей.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.