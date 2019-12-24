Huawei отрицают получение $75 млрд от властей Китая

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Представители Huawei опровергли информацию газеты The Wall Street Journal о получении финансовой помощи от правительства Китая. По их словам, компания не пользовалась особыми условиями господдержки, которые якобы помогли ей поддерживать более конкурентоспособные цены на рынке и стать одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире.
Материал, в котором была озвучена сумма субсидий Huawei, WSJ опубликовала накануне. В нем утверждалось, что за последнее десятилетие владелец бренда Honor получил от властей Китая помощь в размере почти $75 миллиардов — в форме дешевых кредитов от госбанков, налоговых льгот, грантов и скидок на приобретение земельной собственности.
Благодаря господдержке, говорилось в расследовании, Huawei смогла установить более низкие рыночные цены и стать лидером телекоммуникационной отрасли, который производит смартфоны и строит 5G-сети по всему миру.
В Huawei отреагировали на статью в Твиттер, написав, что WSJ «вновь опубликовала ложные сведения». «В этот раз нелепые обвинения, касающиеся финансирования Huawei, игнорируют тот факт, что на протяжении 30 лет мы целенаправленно инвестируем средства в научно-исследовательские разработки, которые стимулируют развитие инноваций и технологической сферы в целом», — заявили в компании.
Представители Huawei добавили, что пользуются льготами на тех же условиях, что и любая другая частная компания в Китае, и «никогда не получали дополнительного или особого подхода» со стороны властей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривенВчера, 09:30 - 1080 24
Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономикуПозавчера, 20:02 - 5038 21
Украинская экономика находится в ситуации "созидательного разрушения" – замглавы МинэкономикиПозавчера, 21:01 - 2863 10
МВД планирует повысить штрафы за нарушение ПДДВчера, 11:00 - 1074 7
Украина стянула первый штраф за нарушение авиапространства в КрымуВчера, 20:45 - 426 5
Что ждут украинцы от курса доллара в 2020 годуВчера, 09:01 - 5155
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 5099 2
Межбанк: ждать ли "взлета" котировок перед праздникамиВчера, 11:15 - 4564
Нацбанк начинает по-новому публиковать курс гривны к другим валютамВчера, 12:00 - 4136
Межбанк: доллар взлетел вверх, как по мановению волшебной палочкиВчера, 18:32 - 3109
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2326 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2032 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1738
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1680 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4831 3