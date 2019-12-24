В Китае планируют покрыть сетью 5G все города

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Власти Китая планируют до конца следующего года покрыть сетью пятого поколения все города окружного значения, к настоящему моменту коммерческое использование 5G ведется лишь в 50 крупнейших городах, передает ПРАЙМ со ссылкой на министерство промышленности и информатизации КНР.
Соответствующее решение было озвучено в ходе общенациональной рабочей конференции по вопросам промышленности и информатизации, где также сообщалось, что к настоящему моменту по всей стране установлено уже более 126 тысяч базовых станций 5G.
«Мы намерены уверенно развивать развертывание сетей 5G и стремиться к тому, чтобы до конца 2020 года покрыть сетью пятого поколения все города окружного значения», — говорится в заявлении.
Коммерческое использование сетей пятого поколения началось в КНР с 1 ноября, лицензии на коммерческое использование 5G есть у основных сотовых операторов страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также у Медиакорпорации Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.
По состоянию на конец сентября, три основных сотовых оператора по всей стране установили более 80 тысяч базовых станций 5G, к концу года их число планируется довести до 130 тысяч.
Первоначально коммерческое использование сети пятого поколения началось в 50 крупнейших городах, среди которых Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Нанкин, Тяньцзинь, Ухань, Цзинань.
5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.
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