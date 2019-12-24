Смартфоны Vivo предупредят о землетрясении

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Компания Vivo объявила, что вскоре она собирается запустить функцию предупреждения о землетрясениях, аналогичную MIUI 11. Vivo уже объявила о запуске нового пользовательского интерфейса Android под названием JoviOS с серией X30 в прошлом месяце. Но несмотря на это, производитель, принадлежащий BBK, в конце концов отказался от этой идеи и выпустил новую версию существующего интерфейса под названием FunTouch OS 10.
После запуска менеджер проекта Vivo FunTouch OS Сяо Чжуге сообщил, что компания работает над новой функцией, связанной с погодой, для пользовательского скина на Android. Основной задачей этого дополнительного инструмента будут предупреждение о землетрясениях. Он также будет сопровождаться добавлением областей позиционирования. Последний предоставит поминутный прогноз погоды для обозначенного района на ближайшие два часа.
По словам Чжуге, эта функция в настоящее время находится в стадии разработки и через несколько недель достигнет стадии внутреннего тестирования. Таким образом, официальная дата выпуска может быть не очень далеко. Он не раскрыл никаких других подробностей, однако, похоже, что функция предупреждения о землетрясении будет очень похожа на ту, что недавно запустила Xiaomi.
Инструмент уведомит пользователей о землетрясении за несколько секунд до того, как оно начнется. Вся идея состоит в том, чтобы дать пользователям преимущество. Функция также предоставит информацию, связанную с аварийными убежищами и другие важные контактные данные. Он построен вокруг оригинального дизайна и предлагает минимальный интерфейс. Компания добавила несколько значков на рабочем столе, часы вне экрана и несколько обоев.
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