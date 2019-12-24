Межбанк: ждать ли "взлета" котировок перед праздниками

Пятница будет практически последним полноценным днем этого года на валютном рынке. Банкам, клиентам и самому регулятору сегодня будет очень непросто.

С одной стороны – у клиентов полнейший цейтнот по времени в части совершения валютных операций на межбанке и перевода платежей за границу. Завтра иностранные банки не работают и украинский рынок также уже будет работать в ограниченном объеме операций и времени. Это переводит фактически в ажиотажный режим сегодняшние торги по валюте.

С другой стороны – вчерашние валютные ралли со скачками безналичного курса доллара почти на 28 копеек при продаже – с 23,23/23,25 до 23,45/23,53 гривен к вечеру четверга и как следствие – взлет наличных котировок до 23,50/23,90 в обменках на утро пятницы. Такие валютные кульбиты буквально взорвали валютный рынок и сейчас на нем наблюдается нездоровый ажиотаж.

Все прекрасно понимают, кто продавал вчера валюту в сумме $700 млн, из озвученных в слишком уж победных реляциях НБУ. Основные суммы продаж – это НАК “Нафтогаз”. Он по факту продавал ее для закрытия дыр в бюджете. Эти средства кредитные и они опять пойдут не на развитие отрасли и экономики, а на проедание ( в чем ничего хорошего нет). Такой массированный внос, а затем – вынос валюты с рынка на фоне непонимания основной части клиентов, что происходит, привел только к ажиотажному спросу на рынке и созданию новых диспропорций спроса и предложения на последних полноценных торгах этого года. Это аукнется и сегодня на котировках межбанка в сторону их дальнейшего роста.

Кроме этого, на поведение клиентов повлияют окончание периода выплат Госказначейством основных сумм возмещений НДС экспортерам (это добавит гривны на рынке) и психологически – котировки наличного рынка, где обменники на всякий случай выставили почти 40-копеечный спред и тянут котировки продажи доллара к уровню в 24 гривны и выше.

Нацбанк опять может спровоцировать новый виток ажиотажа, если перегнет палку с выкупом валюты на торгах через Matching или аукцион.

За счет фактора последнего полноценного дня на валютном рынке – мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в сумме до $240-300 млн при совершении до 700 сделок и очень широкий коридор по доллару в пределах 23,35-23,80 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,45 / 23,53

евро – 26,00 / 26,09

российский рубль – 0,3767 / 0,3784

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