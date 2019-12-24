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Когда инспекторы могут забрать авто на штрафплощадку: штрафы за транспортировку

Когда инспекторы могут забрать авто на штрафплощадку: штрафы за транспортировку

Инспекторам по парковке предоставлено право проводить временное задержание автомобилей путем доставки для хранения на специальную площадку с помощью эвакуатора.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на странице в FACEBOOK.

В каком случае могут эвакуировать авто:

  • нарушение правил остановки или стоянки;
  • нарушение правил парковки;
  • вследствие неоплаты стоимости услуг по парковке;
  • при размещении транспортного средства, которое существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

Когда авто препятствует дорожному движению:

  • поставлено на проезжей части в два и более рядов;
  • находится в запрещенных местах остановки или стоянки, в частности на трамвайных путях;
  • на мостах;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон;
  • на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода;
  • на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров;
  • ближе 30 метров от остановки маршрутных транспортных средств;
  • ближе 10 метров от места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;
  • в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства.

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Возврат транспортного средства происходит после оплаты стоимости услуг по транспортировке и хранению автомобиля.

Стоимость услуг по транспортировке автомобиля:

  • до 2 тонн – 600 грн,
  • от 2 до 3 тонн – 700 грн,
  • от 3 тонн – 850 грн.
  • Стоимость хранения автомобиля с 1-х по 7-е сутки – 120 грн. за сутки и 20 грн. за каждые последующие сутки.
По материалам Finance.UA
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