Когда инспекторы могут забрать авто на штрафплощадку: штрафы за транспортировку

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Инспекторам по парковке предоставлено право проводить временное задержание автомобилей путем доставки для хранения на специальную площадку с помощью эвакуатора.
Об этом пишет “Дорожный адвокат” на странице в FACEBOOK.
В каком случае могут эвакуировать авто:
Когда авто препятствует дорожному движению:
Возврат транспортного средства происходит после оплаты стоимости услуг по транспортировке и хранению автомобиля.
Стоимость услуг по транспортировке автомобиля:
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