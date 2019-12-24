Когда инспекторы могут забрать авто на штрафплощадку: штрафы за транспортировку

Инспекторам по парковке предоставлено право проводить временное задержание автомобилей путем доставки для хранения на специальную площадку с помощью эвакуатора.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на странице в FACEBOOK .

В каком случае могут эвакуировать авто:

нарушение правил остановки или стоянки;

нарушение правил парковки;

вследствие неоплаты стоимости услуг по парковке;

при размещении транспортного средства, которое существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

Когда авто препятствует дорожному движению:

поставлено на проезжей части в два и более рядов;

находится в запрещенных местах остановки или стоянки, в частности на трамвайных путях;

на мостах;

на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон;

на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода;

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров;

ближе 30 метров от остановки маршрутных транспортных средств;

ближе 10 метров от места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства.

Возврат транспортного средства происходит после оплаты стоимости услуг по транспортировке и хранению автомобиля.

Стоимость услуг по транспортировке автомобиля:

до 2 тонн – 600 грн,

от 2 до 3 тонн – 700 грн,

от 3 тонн – 850 грн.