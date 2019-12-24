В Киеве у пункта обмена валют выстрелили в женщину

26 декабря в Киеве, на рынке “Виноградарь” неизвестные из автомобиля выстрелили в голову женщине, которая находилась возле пункта обмена валют.

Как сообщается в FACEBOOK-сообществе Киев оперативный, пуля попала женщине в голову. На вид ей было около 60 лет.

“Известно, что стреляли из пистолета резиновыми пулями. К счастью, жива, забрали в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего”, — говорится в сообщении.

В столичной полиции сообщили, что на спецлинию “102” поступило сообщение от врачей о том, что в районе женщина получила ранения.

“На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации”, — сообщили правоохранители.