Межбанк: "агрессивный" день перед праздниками

Как мы и обещали в своем утреннем прогнозе по 26 декабря – активность на валютном рынке существенно выросла и скучать сегодня ни клиентам, ни банкам, ни самому Нацбанку – не пришлось. Более того, межбанк был очень нервным и если можно так сказать – агрессивным.

Торги валютой в четверг можно четко разделить на три этапа:

1). Кратковременный период относительного затишья с начальными котировками доллара по 23,23/23,25 гривен в первые 30 минут сессии;

2). Очень импульсивные торги в период с 10:30 до 14:00. Нацбанк объявил аукцион по покупке доллара с подачей конкурентных заявок от банков до 11 часов и общим декларативным объемом в $1 млрд. Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы и в один момент полностью изменило соотношение спроса и предложения на торгах. Банки, имеющие валюту, выставили свои заявки по продаже доллара регулятору (всего было 18 заявок на $275,30 млн). А на рынке котировки взлетели до 23,32/23,34 к 11:00.

Но уже к 11:10 стало понятно, что аукцион “не для простых смертных”, а для избранных. Регулятор удовлетворил всего две заявки на сумму $ 230 млн по средневзвешенному курсу 23,2552 гривны за доллар. Продавцом была крупнейшая энергетическая госкомпания.

С одной стороны – такими действиями НБУ обезопасил валютный рынок от обвала доллара, так как ситуативный выброс на межбанк таких объемов валюты просто прибил бы курс к уровням в 20 гривен.

С другой – именно на непонимании ситуации основной частью клиентов и банков и искусственном ажиотаже вокруг аукциона НБУ – сыграли спекулянты и другие продавцы и буквально “разогнали” курс вверх. С чего и начался третий этап торгов четверга.

3). Спекулятивная раскачка курса. К 12 часам после завершения аукциона – курс начал снижаться на предложениях валюты теми банками, у кого не купил валюту Нацбанк на аукционе. И в 12:00 просел до 23,30/23,32 гривен. А к обеду – и до 23,27/23,295 гривен.

Но уже после 14 часов ситуация начала опять существенно меняться. У клиентов на утро четверга оставалось всего пару полноценных дней по работе с валютой и завтра фактически последний день “нормальных” проплат по доллару и евро. После ажиотажа и неразберихи в первой половине дня, связанных с аукционом НБУ – после обеда многие клиенты начали закрывать свои окончательные сделки по году. Суммы по объемам были разные и пользуясь новым ажиотажем – спекулянты “погнали” курс вверх. Это им удалось в полном объеме. Уже к 15 часам доллар взлетел до 23,32/23,36 гривен. К 16:00 – до 23,36/23,41 гривны. А завершились торги котировками 23,45/23,53.

Фактор расчетов за ОВГЗ по аукциону вторника, а также большие остатки на корсчетах банков (на утро 26 декабря были 60,7 млрд гривен) – как мы и предполагали в утреннем прогнозе – особого давления на курс сегодня не оказали. Клиенты закрывают операции по году. Не только валютные, но и в гривне. Поэтому ресурсы компаний в нацвалюте активно использовались в расчетах компаний по внутриукраинским операциям, не особо перетекая на валютный рынок и не создав “гривневый навес” на межбанке.

Главные события 26 декабря на межбанке:

1). Благодаря аукциону НБУ и сложившейся из-за этого неразберихе на торгах – доллар по факту взлетел с утренних 23,23/23,25 гривен до 23,45/23,53 к концу дня;

2). Нацбанк выходил на рынок в публичном формате аукциона и купил $ 230 млн из предлагаемых ему $ 275,30 млн по 23,2552 гривны за доллар. Удовлетворил всего 2 заявки госкомпаний из 18 заявок банков;

3). Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,3042 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 27 декабря составил 23,2928 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,34 / 23,38

евро – 25,89 / 25,94

российский рубль – 0,3761 / 0,3769

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1099 / 1,1100

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