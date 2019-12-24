0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Intel выпустит продвинутую систему охлаждения для ноутбуков

Intel выпустит продвинутую систему охлаждения для ноутбуков

На предстоящей выставке потребительской электроники CES 2020 компания Intel планирует представить фирменную систему охлаждения для лэптопов.

По данным сетевых источников, её эффективность будет на 25 – 30% выше, чем у большинства представленных на рынке решений, при этом вендоры смогут отказаться от вентиляторов и одновременно уменьшить толщину устройств.

Конструкция системы охлаждения разработана в рамках проекта Intel Athena. Она предусматривает комбинацию паровых камер и графитовых перегородок. Обычно производители размещают систему охлаждения процессора и графического ускорителя между клавиатурой и нижней частью корпуса, но Intel изменила концепцию теплового модуля.

Основная рассеивающая область будет размещаться за дисплеем и будет представлена графитовым листом. Таким образом компания планирует значительно увеличить площадь радиатора для рассеивания тепла. Конструкция также требует пересмотра механизма работы и расположения петель дисплея, поскольку они не должны мешать теплопроводности.

В Intel уверены, что новый дизайн позволит производителям ноутбуков полностью отказаться от вентиляторов и уменьшить толщину гаджетов. Прототипы системы охлаждения компании с паровыми камерами «неправильной» формы рассчитаны на ноутбуки, амплитуда раскрытия крышки которых не превышает 180°. Решения для категории «трансформеров» с 360-градусным поворотным механизмом вендор планирует представить позднее.

По материалам 4pda
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.