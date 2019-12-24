Intel выпустит продвинутую систему охлаждения для ноутбуков

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На предстоящей выставке потребительской электроники CES 2020 компания Intel планирует представить фирменную систему охлаждения для лэптопов.
По данным сетевых источников, её эффективность будет на 25 – 30% выше, чем у большинства представленных на рынке решений, при этом вендоры смогут отказаться от вентиляторов и одновременно уменьшить толщину устройств.
Конструкция системы охлаждения разработана в рамках проекта Intel Athena. Она предусматривает комбинацию паровых камер и графитовых перегородок. Обычно производители размещают систему охлаждения процессора и графического ускорителя между клавиатурой и нижней частью корпуса, но Intel изменила концепцию теплового модуля.
Основная рассеивающая область будет размещаться за дисплеем и будет представлена графитовым листом. Таким образом компания планирует значительно увеличить площадь радиатора для рассеивания тепла. Конструкция также требует пересмотра механизма работы и расположения петель дисплея, поскольку они не должны мешать теплопроводности.
В Intel уверены, что новый дизайн позволит производителям ноутбуков полностью отказаться от вентиляторов и уменьшить толщину гаджетов. Прототипы системы охлаждения компании с паровыми камерами «неправильной» формы рассчитаны на ноутбуки, амплитуда раскрытия крышки которых не превышает 180°. Решения для категории «трансформеров» с 360-градусным поворотным механизмом вендор планирует представить позднее.
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