Intel выпустит продвинутую систему охлаждения для ноутбуков

На предстоящей выставке потребительской электроники CES 2020 компания Intel планирует представить фирменную систему охлаждения для лэптопов.

По данным сетевых источников, её эффективность будет на 25 – 30% выше, чем у большинства представленных на рынке решений, при этом вендоры смогут отказаться от вентиляторов и одновременно уменьшить толщину устройств.

Конструкция системы охлаждения разработана в рамках проекта Intel Athena. Она предусматривает комбинацию паровых камер и графитовых перегородок. Обычно производители размещают систему охлаждения процессора и графического ускорителя между клавиатурой и нижней частью корпуса, но Intel изменила концепцию теплового модуля.

Основная рассеивающая область будет размещаться за дисплеем и будет представлена графитовым листом. Таким образом компания планирует значительно увеличить площадь радиатора для рассеивания тепла. Конструкция также требует пересмотра механизма работы и расположения петель дисплея, поскольку они не должны мешать теплопроводности.

В Intel уверены, что новый дизайн позволит производителям ноутбуков полностью отказаться от вентиляторов и уменьшить толщину гаджетов. Прототипы системы охлаждения компании с паровыми камерами «неправильной» формы рассчитаны на ноутбуки, амплитуда раскрытия крышки которых не превышает 180°. Решения для категории «трансформеров» с 360-градусным поворотным механизмом вендор планирует представить позднее.