Кабмин обязал "Нафтогаз" немедленно заплатить 8,5 миллиардов в бюджет

Кабмин как акционер “Нафтогаза” обязал компанию выплатить 8,5 миллиарда гривен дивидендов за 9 месяцев 2019 года в бюджет, оплату должны сделать до 27 декабря.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 26 декабря.

Кабмин также установил, что при расчете и выплате дивидендов по результатам деятельности Нафтогаза за 2019 год указанная сумма будет учтена.

Дивиденды из прибыли компании, как правило, выплачивают в следующий год, следующий за тем годом, за который получили прибыль. То есть, дивиденды за 2019 Нафтогаз должен заплатить в бюджет в 2020 году.

За 9 месяцев 2019 года группа “Нафтогаз” получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн – на 27% больше результата 9 месяцев прошлого года.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходы развития, на ремонт и строительство.

Маркарова заявила, что приостановление финансирования незащищенных статей бюджета в декабре 2019 года связано с тем, что некоторые государственные органы в конце года просят о “переброске” средств из одних программ на другие.