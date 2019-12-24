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Автогражданку добавят в мобильное приложение для смартфонов

Автогражданку добавят в мобильное приложение для смартфонов

Вскоре украинские водители смогут показывать автогражданку со смартфона, в одном приложении с водительским удостоверением и техпаспортом.

Об этом сообщается на странице онлайн-сервиса “Дія” в FACEBOOK.

В публикации отмечается, что сейчас страховой полис можно оформить в электронном формате, а патрульные будут проверять действительность документа с помощью QR-кода.

В настоящее время команда разработчиков готовится добавить автогражданку в приложение “Дія”.

Cервис оформления электронных полисов автогражданки 🚗

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект № 2651 о возмещении убытков по автогражданке. Предлагают установить лимиты страховых выплат на уровне 130 тысяч гривен по имущественным потерям и 260 тысяч гривен за вред, причиненный здоровью пострадавших в аварии.

Справка Finance.ua:

  • 11 декабря 2019 года приложение “государства в смартфоне” запустилось в бета-режиме. Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.
  • В Минцифры обещают в начале 2020 года добавить в мобильное приложение “Дія” электронные студенческие билеты.
  • В конце февраля 2020 года в Украине станет возможно получение электронного паспорта.
По материалам Finance.UA
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