Автогражданку добавят в мобильное приложение для смартфонов

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Вскоре украинские водители смогут показывать автогражданку со смартфона, в одном приложении с водительским удостоверением и техпаспортом.
Об этом сообщается на странице онлайн-сервиса “Дія” в FACEBOOK.
В публикации отмечается, что сейчас страховой полис можно оформить в электронном формате, а патрульные будут проверять действительность документа с помощью QR-кода.
В настоящее время команда разработчиков готовится добавить автогражданку в приложение “Дія”.
Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект № 2651 о возмещении убытков по автогражданке. Предлагают установить лимиты страховых выплат на уровне 130 тысяч гривен по имущественным потерям и 260 тысяч гривен за вред, причиненный здоровью пострадавших в аварии.
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