0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен

Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен

Зарплата народных депутатов ВРУ должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен. Об этом в интервью журналу “НВ” рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

“Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем были раньше”, – отметил Арахамия.

В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату “очень деликатным вопросом” и сказал, что не может дать однозначный ответ, “имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно”.

“А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство – это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью”, – отметил Арахамия.

По словам главы фракции лично он “небедный человек” и может себе позволить не думать о зарплате.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.