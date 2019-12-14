В Раде появился новый законопроект по автогражданке

В парламенте зарегистрировали законопроект № 2651 о возмещении убытков по автогражданке.

Документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины 20 декабря 2019 года.

“Действующая система проведения страхового возмещения, увы, позволяет недобросовестным компаниям затягивать сроки выплаты ввиду нечеткого определения регламента принятия решения о выплате. Также многочисленные противоречия возникают при расчете сумм таких выплат”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

установить лимиты страховых выплат на уровне 130 тысяч гривен по имущественным потерям и 260 тысяч гривен за вред, причиненный здоровью пострадавших в аварии;

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должна сохраниться система постепенного повышения страховых сумм соответственно инфляции и индексу потребительских цен;

более широкое внедрение электронных технологий при заключении договоров ОСАГО .

Однако, документом не отменяется подход к расчету размера страхового возмещения с учетом износа транспортного средства.