В Раде появился новый законопроект по автогражданке

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В парламенте зарегистрировали законопроект № 2651 о возмещении убытков по автогражданке.
Документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины 20 декабря 2019 года.
“Действующая система проведения страхового возмещения, увы, позволяет недобросовестным компаниям затягивать сроки выплаты ввиду нечеткого определения регламента принятия решения о выплате. Также многочисленные противоречия возникают при расчете сумм таких выплат”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Что предлагают:
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Однако, документом не отменяется подход к расчету размера страхового возмещения с учетом износа транспортного средства.
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