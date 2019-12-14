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Одесский стадион "Черноморец" выставлен на торги в январе

Одесский стадион "Черноморец" выставлен на торги в январе

15 января 2019 г. состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона «Черноморец», находящихся в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20, и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт. Все активы находятся на балансе АО «ИМЭКСБАНК».

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Начальная цена реализации – 733 250 376,15 грн.

Общая площадь нежилой недвижимости, которая находится в историческом центре Одессы и продается единым лотом – 80 289 м2. Стадион «Черноморец» – крупнейший на юге Украины! Комплекс зданий и сооружений является уникальным спортивным объектом и включает в себя:

- спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;

- бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м2;

- фитнес-центр общей площадью 4 300,00 м2;

- отель общей площадью 9 817,00 м2;

- подземный паркинг для транспортных средств;

- другие здания и помещения согласно его техническому паспорту.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

По материалам Finance.UA
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