Одесский стадион "Черноморец" выставлен на торги в январе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
15 января 2019 г. состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона «Черноморец», находящихся в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20, и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт. Все активы находятся на балансе АО «ИМЭКСБАНК».
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.
Начальная цена реализации – 733 250 376,15 грн.
Общая площадь нежилой недвижимости, которая находится в историческом центре Одессы и продается единым лотом – 80 289 м2. Стадион «Черноморец» – крупнейший на юге Украины! Комплекс зданий и сооружений является уникальным спортивным объектом и включает в себя:
- спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;
- бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м2;
- фитнес-центр общей площадью 4 300,00 м2;
- отель общей площадью 9 817,00 м2;
- подземный паркинг для транспортных средств;
- другие здания и помещения согласно его техническому паспорту.
Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономистВчера, 17:10 - 1802 23
Экономист рассказал о причинах и последствиях падения курса доллараВчера, 10:23 - 21892 5
Во сколько обойдется украинцам новогодний столВчера, 11:10 - 1953 5
40% работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов - Новосад5 ч. назад - 661 4
Когда рынок земли могут открыть для иностранцевПозавчера, 20:00 - 833 4
Эксперты ICU дали прогноз по курсу гривны на 2020 годВчера, 21:01 - 5368
Объем депозитов населения в банках (Белорусь, Польша)Вчера, 14:03 - 3397
Актуальные профессии будущего: На кого следует обучаться нашим детямВчера, 13:00 - 2670 1
Как рассчитывать трудовой стаж для отпусков6 ч. назад - 2534
В столице в следующем году достроят Шулявский путепровод и Подольский мостВчера, 18:12 - 1833 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)Позавчера, 15:44 - 1310 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1860 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1568
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1547
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4522 3