"Эпицентр К" получил от ЧБТР $70 млн кредита

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Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предоставил группе компаний “Эпицентр К”, развивающей аграрной направление, $70 млн кредита на 7 лет для развития агробизнеса.
Согласно пресс-релизу “Эпицентр К” в среду, этот заем поддержит бизнес-программу группы в области сельского хозяйства на 2019-2021 годы, в частности финансирование будет направлено на приобретение сельскохозяйственных активов, и на строительство новых и модернизацию действующих зерновых элеваторов.
“Эпицентр К” развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. Обрабатывает свыше 120 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и восемь элеваторов общей мощностью 800 тыс. тонн.
ООО “Эпицентр К” создано в 2003 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО “Эпицентр К” являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,9%) и Татьяна Суржик (0,73%).
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