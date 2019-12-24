0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

"Эпицентр К" получил от ЧБТР $70 млн кредита

"Эпицентр К" получил от ЧБТР $70 млн кредита

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предоставил группе компаний “Эпицентр К”, развивающей аграрной направление, $70 млн кредита на 7 лет для развития агробизнеса.

Согласно пресс-релизу “Эпицентр К” в среду, этот заем поддержит бизнес-программу группы в области сельского хозяйства на 2019-2021 годы, в частности финансирование будет направлено на приобретение сельскохозяйственных активов, и на строительство новых и модернизацию действующих зерновых элеваторов.

“Эпицентр К” развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. Обрабатывает свыше 120 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и восемь элеваторов общей мощностью 800 тыс. тонн.

ООО “Эпицентр К” создано в 2003 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО “Эпицентр К” являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,9%) и Татьяна Суржик (0,73%).

По материалам САМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.