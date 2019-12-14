Межбанк: перед рождественскими каникулами доллар подешевел

Торги валютой во вторник можно было разделить на два четких этапа.

В первой половине дня – активность клиентов по доллару и евро была на максимуме. Большинство компаний-покупателей спешили закрыть свои проплаты в этих валютах еще до наступления рождественских каникул в банках США и Европы и потому не особо торговались по курсу, а больше интересовались объемами предложения. А продавцы по тем же причинам временного цейтнота – не были готовы к активной борьбе “на повышение”.

Поэтому торговля на межбанке в первой половине дня больше напоминала оперативный поиск компромиссов по курсу и сумме между клиентами финучреждений и самими банками по собственным операциям по валютной позиции.

В итоге – основная часть сделок была закрыта уже к 14 часам, а дальнейшие торги проходили уже при минимальной активности и на небольших суммах операций.

Даже плановая новость об очередном календарном аукционе Минфина по размещению ОВГЗ не могла изменить этого расклада на валютном рынке перед рождественскими каникулами.

Интересная ситуация сложилась на наличном рынке, где под действием ситуативных факторов межбанка владельцы обменок понизили в середине дня котировки приема доллара у населения до уровней 22,80-22,90 гривен и продажи до 23,00-23,05 гривен, но к концу дня все же подтянули их чуть вверх до отметки 22,90/23,10. Особого спроса на наличную валюту не наблюдается, а вот сдача населением валютных заначек перед новогодними праздниками только усиливается. Этим и пользуются обменки, занижая курс приема валюты у граждан.

Ход торгов:

Как и вчера – основную роль в курсообразовании сегодня играли местные компании. Стартовав с утренних котировок 23,26/23,28 гривен доллар к 11 часам просел до отметки 23,24/23,26 гривен. Предложение частично превышало спрос и по информации участников торгов – НБУ выкупал излишек доллара на торгах. К 12:00 курс чуть вырос на действиях регулятора до 23,25/23,27 гривен и замер на этом уровне до самого завершения активной фазы сессии.

Во второй половине дня – на единичных сделках и очень вялом рынке – котировки просели до 23,25/23,265 гривен к 15:00 и до 23,245/23,255 к завершению сессии.

Главные события 24 декабря на межбанке:

1) Доллар подешевел с утренних 23,26/23,28 гривен до 23,245/23,255;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал доллар через Matching. Купил по оценкам участников торгов дежурные $30-$50 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,2578 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 26 декабря составил 23,2551 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,25 / 23,26

евро – 25,77 / 25,78

российский рубль – 0,3744 / 0,3750

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1089 / 1,1090

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