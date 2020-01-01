Как изменился импорт мандаринов с 2014 года (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине мандарины в среднем продают по 25,95 грн/кг.
В то же время объемы импорта в Украину за последние 5 лет выросли на 4% или на 6,5 тыс. т – с 158,1 тыс. т в 2014-м до 164,6 тыс. т в 2018 году, пишет ucab.ua.
В январе-октябре 2019-го в Украину из-за границы завезли 73,4 тыс. т мандаринов. Это на 10% или на 6,6 тыс. т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показателиВчера, 08:04 - 14865 18
Коммунальные услуги в Киеве с мая станут дороже01.01.2020, 16:28 - 3344 7
Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографииПозавчера, 10:13 - 4290 6
Ford инвестирует почти $1,5 млрд в свои два завода в Детройте и создаст 3000 рабочих местВчера, 00:17 - 892 5
Среди иностранцев-бизнесменов в Польше больше всего украинцев01.01.2020, 08:34 - 943 2
Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показателиВчера, 08:04 - 14865 18
С сегодняшнего дня начинают действовать новые счета для уплаты ЕСВВчера, 10:37 - 10565
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 5641
Межбанк: большинство факторов играют в пользу гривныВчера, 11:20 - 2309
Назвали лучшие гибридные автомобили 2019 годаВчера, 06:07 - 1918
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 4932 8
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2603 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2463 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2041 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6033 3