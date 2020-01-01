Как изменился импорт мандаринов с 2014 года (инфографика)

В Украине мандарины в среднем продают по 25,95 грн/кг.

В то же время объемы импорта в Украину за последние 5 лет выросли на 4% или на 6,5 тыс. т – с 158,1 тыс. т в 2014-м до 164,6 тыс. т в 2018 году, пишет ucab.ua.

В январе-октябре 2019-го в Украину из-за границы завезли 73,4 тыс. т мандаринов. Это на 10% или на 6,6 тыс. т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.