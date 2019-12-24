Военные смогут заряжать смартфоны от собственных ботинок

Инженеры из компании Robotic Research LLC для американских военнослужащих разработали инновационные ботинки, которые не только отвечают всем требованиям армейской обуви, но и пригодятся военным для того, чтобы заряжать свои гаджеты.

Об этом пишет портал Army Times.

По словам разработчиков, дизайн новых ботинок будет не сильно отличаться от тех, которые носят сейчас в армии США. Однако в обуви будет толстая подошва, которую и напичкают современными технологиями.

Известно, что для зарядки самих ботинок электрика не понадобится. Обувь оснастят “умными” стельками, которые будут производить энергию при каждом шаге.

К производству энергии подключится и каблук, который при ходьбе будет включать мини-генератор, который дает электрический заряд.

Так, военные смогут заряжать смартфоны или планшеты от своих ботинок. А еще в платформу будет встроен датчик, с помощью которого можно будет отследить, где находится военнослужащий.

Отмечается, что армия США уже заключила контракт с компанией-разработчиком на сумму 16,5 миллиона долларов.