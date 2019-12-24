0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

Военные смогут заряжать смартфоны от собственных ботинок

Военные смогут заряжать смартфоны от собственных ботинок

Инженеры из компании Robotic Research LLC для американских военнослужащих разработали инновационные ботинки, которые не только отвечают всем требованиям армейской обуви, но и пригодятся военным для того, чтобы заряжать свои гаджеты.

Об этом пишет портал Army Times.

По словам разработчиков, дизайн новых ботинок будет не сильно отличаться от тех, которые носят сейчас в армии США. Однако в обуви будет толстая подошва, которую и напичкают современными технологиями.

Известно, что для зарядки самих ботинок электрика не понадобится. Обувь оснастят “умными” стельками, которые будут производить энергию при каждом шаге.

К производству энергии подключится и каблук, который при ходьбе будет включать мини-генератор, который дает электрический заряд.

Так, военные смогут заряжать смартфоны или планшеты от своих ботинок. А еще в платформу будет встроен датчик, с помощью которого можно будет отследить, где находится военнослужащий.

Отмечается, что армия США уже заключила контракт с компанией-разработчиком на сумму 16,5 миллиона долларов.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.