Молодые учителя получат единовременную выплату - Новосад

Молодые учителя получат единовременную выплату в размере 21 тыс. грн, которую ввел Кабмин, в конце 2020 года.

Об этом в комментарии журналистам сказала министр образования и науки Анна Новосад.

Читайте также: Молодым учителям зарплату повысят, но будут мотивировать, – Новосад

“По сравнению с бюджетом 2019 года (на зарплаты учителям. – Ред.) бюджет 2020 года вырос более чем на 10 млрд грн. Но повышение в условиях повышенного бюджета мы смогли сделать существенно для одной категории, которая на данный момент является одной из наиболее уязвимых – это молодые учителя. Это те, у кого нет достаточного опыта работы в школе и, соответственно, те, кто не имеет различных доплат, например, за стаж. Поэтому мы ввели возможность им получать единовременную годовую материальную выплату, которую они получат в конце года”, – сказала Новосад.

Она отметила, что Министерство образования и науки до 1 апреля 2020 года разработает предложения к реформированию системы заработных плат учителей.

“Начать в первую очередь с того, чтобы оптимизировать систему различных надбавок и премий, которые составляют львиную долю зарплаты учителя. Здесь речь идет не о том, чтобы что-то сократить. Мы (министерство. – Ред.) платим только оклад из субвенции и за престижность труда, а на местах бывают разные надбавки. Речь идет о том, чтобы сделать ситуацию, когда манипулирование надбавками и премиями будет невозможно. И ситуация, когда надбавки составляют 70% общей суммы, которую получают учителя на руки, является неадекватной. Поэтому мы хотим сделать большой оклад – перенести все надбавки и премии в большой оклад, и сделать систему такой, когда учитель получает 70% всего объема своей заработной платы из оклада, а остальное – надбавками”, – подчеркнула министр.