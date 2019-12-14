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Жителям Узбекистана запретили приобретать криптовалюты

Жителям Узбекистана запретили приобретать криптовалюты

Национальное агентство проектного управления при президенте Республики Узбекистан утвердило дополнения в порядок лицензирования и деятельности криптовалютных бирж.

Согласно документу, граждане Узбекистана могут заключать на криптобиржах исключительно сделки по продаже криптоактивов. Причем использование криптоактивов в качестве средства платежа или приема оплаты на территории страны запрещено.

Также запрещается осуществление операций с криптоактивами, ранее участвовавшими в анонимных сделках.

Криптовалютная биржа обязана допускать к торгам только идентифицированных участников, достигших 18 лет и не включенных в перечень подозреваемых в отмывании денежных средств и финансировании терроризма.

Отчеты по итогам торгов и информацию о выявленных нарушениях законодательства биржа должна хранить не менее пяти лет, а при выявлении последних — письменно сообщать в правоохранительные органы.

По словам законодателей, при разработке правил они опирались на международные стандарты FATF.

«Несмотря на определенную строгость правил, Национальное агентство проектного управления полагает, что их установление позволит привлечь иностранные инвестиции в Республику Узбекистан, а также дополнительные источники доходов для коммерческих банков за счет обслуживания деятельности криптобирж», — заявили в ведомстве.

По материалам internetua.com
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