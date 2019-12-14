Windrose передумала летать из Ивано-Франковска в Бухарест

Авиакомпания планировала обслуживать этот маршрут на сезонной основе 48/49 – местными региональными самолетами Embraer 145 два раза в неделю с 27 декабря 2019 года по 9 марта 2020 года.

Билеты на данные рейсы продавались по цене от 2500 грн в одну сторону и от 5000 грн в обе стороны с учетом перевозки 23 кг багажа.

Предполагалось, что новое направление заинтересует любителей кататься на лыжах и сноубордах из Румынии. Авиакомпания позволила провозить бесплатно один комплект спортивного снаряжения, если его вес вместе с багажом не превышает 23 кг.

Обновленное расписание Windrose включает два рейса из Ивано-Франковска – в Киев и Днепр. Их авиакомпания планирует выполнять с 27 декабря 2019 года по 9 марта 2020 года два раза в неделю по понедельникам и пятницам на Embraer 145.