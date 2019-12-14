Глобус Банк повысил ставки по вкладам “Классический” и “Накопительный”

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Глобус Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки к депозитам “Классический” и “Накопительный”.
Срок вкладов, ставка и бонус от Finance.ua:
Условия банка:
В программе не участвуют депозиты:
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