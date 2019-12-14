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Глобус Банк повысил ставки по вкладам “Классический” и “Накопительный”

Глобус Банк повысил ставки по вкладам “Классический” и “Накопительный”

Глобус Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки к депозитам “Классический” и “Накопительный”.

Срок вкладов, ставка и бонус от Finance.ua:

  • 6 мес – 9 мес (183-303 дн.) – 15,25%, + 1,00% годовых от вклада;
  • 10 мес. – 12 мес. (от 304 – 365 дн.) – до 15,50%, + 0,5% годовых от вклада;
  • от 12 мес. (от 366 дн.) – до 16,00%, + 0,5% от вклада.

Условия банка:

  • срок вклада: 6 мес – 30 мес;
  • минимальная сумма вклада: 30 000 грн;
  • в программе принимают участие депозитные вклады “Классический” и “Накопительный” в национальной валюте;
  • максимальная сумма вклада: не ограничено;
  • выплата процентов: ежемесячно (депозит “Классический”) или в конце срока с капитализацией процентов (депозит “Накопительный”);
  • без возможности досрочного расторжения;
  • оформляются через отделения Глобус Банка.

В программе не участвуют депозиты:

  • менее 30 000 гривен;
  • сроком менее 6 месяцев;
  • клиентов, у которых есть действующие вклады или были вклады в течение 90 дней до подачи заявки;
  • при указании недостоверных данных.

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По материалам Finance.UA
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