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Гончарук анонсировал новый подход к финансированию вузов

Гончарук анонсировал новый подход к финансированию вузов

Уже с января 2020 года высшие учебные заведения будут финансировать на 80%, а остальное – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале.

“Меняем подходы к финансированию университетов – будем финансировать учреждения высшего образования в соответствии с результатами их деятельности”, – написал Гончарук.

Так, уже с января будет работать формульный подход – 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.

“Уходим от традиционного показателя по количеству студентов! Это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение университетов”, – сообщил Премьер.

По материалам УНН
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