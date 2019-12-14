Как рассчитывать трудовой стаж для отпусков

Ежегодный основной отпуск предоставляется за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Ивано-Франковской области.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитываются:

время фактической работы (в т. ч. на условиях неполного рабочего времени) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск (время, когда работник находился в трудовых правоотношениях, но фактически не работал, не учитывается);

время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с законодательством сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично;

время выполнения государственных и общественных обязанностей (пребывание военнообязанных на военных сборах, выполнение обязанностей депутата местного совета, выполнение обязанностей народного заседателя и т.д.); период отстранения от работы с сохранением заработной платы; ежегодных основного и дополнительных отпусков; учебного отпуска с полной или частичной оплатой и т.д. засчитываются в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и ему выплачивалось пособие по государственному социальному страхованию, за исключением частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и ему не выплачивалась заработная плата в порядке, определенном статьями 25 и 26 Закона об отпусках (отпуска без сохранения заработной платы), за исключением отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, а в случае если ребенок болен сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый) – до достижения им шестнадцатилетнего возраста;

время обучения с отрывом от производства продолжительностью менее 10 месяцев на дневных отделениях профессионально-технических учебных заведений;

время обучения новым профессиям (специальностям) лиц, уволенных в связи с изменениями в организации производства и труда, в т. ч. с ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия, сокращением численности или штата работников;

другие периоды работы, предусмотренные законодательством.

Если работник, переведенный на работу на другое предприятие, полностью или частично не использовал ежегодные основной и дополнительные отпуска и не получил за них денежную компенсацию, то в стаж работы, дающий право на ежегодные основной и дополнительные отпуска, засчитывается время, за которое он не использовал эти отпуска по предыдущему месту работы.

В случае получения работником при переводе на предыдущем месте работы денежной компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска отсчет стажа работы, дающего право на ежегодный отпуск, начинается с даты начала работы на другом предприятии, на которое он перешел.

Справка Finance.ua

Если у вас отсутствует трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей, трудовой стаж устанавливается на основании других документов: