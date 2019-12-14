Как рассчитывать трудовой стаж для отпусков

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Ежегодный основной отпуск предоставляется за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Ивано-Франковской области.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитываются:
Если работник, переведенный на работу на другое предприятие, полностью или частично не использовал ежегодные основной и дополнительные отпуска и не получил за них денежную компенсацию, то в стаж работы, дающий право на ежегодные основной и дополнительные отпуска, засчитывается время, за которое он не использовал эти отпуска по предыдущему месту работы.
В случае получения работником при переводе на предыдущем месте работы денежной компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска отсчет стажа работы, дающего право на ежегодный отпуск, начинается с даты начала работы на другом предприятии, на которое он перешел.
Если у вас отсутствует трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей, трудовой стаж устанавливается на основании других документов:
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