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Как рассчитывать трудовой стаж для отпусков

Как рассчитывать трудовой стаж для отпусков

Ежегодный основной отпуск предоставляется за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Ивано-Франковской области.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитываются:

  • время фактической работы (в т. ч. на условиях неполного рабочего времени) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск (время, когда работник находился в трудовых правоотношениях, но фактически не работал, не учитывается);
  • время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с законодательством сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично;
  • время выполнения государственных и общественных обязанностей (пребывание военнообязанных на военных сборах, выполнение обязанностей депутата местного совета, выполнение обязанностей народного заседателя и т.д.); период отстранения от работы с сохранением заработной платы; ежегодных основного и дополнительных отпусков; учебного отпуска с полной или частичной оплатой и т.д. засчитываются в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск;
  • время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и ему выплачивалось пособие по государственному социальному страхованию, за исключением частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
  • время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и ему не выплачивалась заработная плата в порядке, определенном статьями 25 и 26 Закона об отпусках (отпуска без сохранения заработной платы), за исключением отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, а в случае если ребенок болен сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый) – до достижения им шестнадцатилетнего возраста;
  • время обучения с отрывом от производства продолжительностью менее 10 месяцев на дневных отделениях профессионально-технических учебных заведений;
  • время обучения новым профессиям (специальностям) лиц, уволенных в связи с изменениями в организации производства и труда, в т. ч. с ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия, сокращением численности или штата работников;
  • другие периоды работы, предусмотренные законодательством.

Если работник, переведенный на работу на другое предприятие, полностью или частично не использовал ежегодные основной и дополнительные отпуска и не получил за них денежную компенсацию, то в стаж работы, дающий право на ежегодные основной и дополнительные отпуска, засчитывается время, за которое он не использовал эти отпуска по предыдущему месту работы.

В случае получения работником при переводе на предыдущем месте работы денежной компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска отсчет стажа работы, дающего право на ежегодный отпуск, начинается с даты начала работы на другом предприятии, на которое он перешел.

Справка Finance.ua

Если у вас отсутствует трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей, трудовой стаж устанавливается на основании других документов:

  • справки с предприятия;
  • выписки из приказов;
  • лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
  • удостоверение и характеристики с места работы;
  • трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении;
  • другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

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По материалам Finance.UA
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