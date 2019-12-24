В Украине 51% семей не имеют ни одного компьютера – исследования

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В Украине у 51% семей нет ни одного компьютера, а 49,4% не имеют ни одного ноутбука.
Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
“О количестве техники на семью в Украине. Ни одного компьютера – 51%, один компьютер имеют – 45,6%. Ни одного ноутбука не имеют 49,4%, а один имеют – 42,7%”, – отметила Ионан.
Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.
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