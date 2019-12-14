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Новый Ford Focus RS появится в 2020 году

Новый Ford Focus RS появится в 2020 году

«Заряженный» Ford Focus RS нового поколения появится в продаже в 2020 году, сообщает CAR Magazine. Мощность его силовой установки превысит 400 л.с.

Ford во многих странах уже активно продает новый Focus (четвертого поколения). У этой новинки уже даже есть спортивная версия ST с бензиновыми и дизельными двигателями.

Раньше Focus получал «заряженную» версию RS только в конце жизненного цикла того или иного поколения. Но теперь это изменится. «Фокус» четвертого поколения получит версию RS уже в следующем году.

Ford Focus RS по-прежнему будет оснащаться четырехцилиндровым 2,3 л двигателем EcoBoost с турбонаддувом, но он станет «мягким» гибридом. То есть в дополнение к 2,3 л мотору у него будет ещё и стартер-генератор. При этом мощность двигателя будет направлена только на передние колеса.

Focus RS четвертого поколения будет иметь систему eTwinster, которую разработали в GKN Automotive. Она позволяет управлять количеством ньютонметров на каждом из задних колес по отдельности.

По материалам autonews.ua
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