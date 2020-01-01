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Ferrari выпустит свой первый кроссовер в 2021 году

Ferrari выпустит свой первый кроссовер в 2021 году

Компания Ferrari начнет выпускать кроссоверы в 2021 году, сообщает Auto Express. Первым кроссовером в линейке этого итальянского автопроизводителя станет Ferrari Purosangue.

Ferrari Purosangue будет позиционироваться как FUV (Ferrari Utility Vehicle). Сейчас он носит кодовое рабочее название «175». Его построят на совершенно новой платформе.

Первый кроссовер в истории Ferrari возьмет многое в дизайне от спорткара Roma GT. Этот спорткар показали недавно, и он получил много положительных отзывов.

Под капотом будет, судя по всему, располагаться модернизированный 6,5 л двигатель. Пока не предусматривается ни гибридная, ни электрическая версия. Возможно, позже они и появятся… Напомним, что свой первый электромобиль компания Ferrari планирует выпустить только в 2025 году.

По материалам autonews.ua
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