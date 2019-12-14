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Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования. Об этом говорится на сайте Рады.

Он подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию его деятельности.

Отметим, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Документом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.

По материалам РБК-Украина
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