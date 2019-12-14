0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 513 0

Количество студентов упало почти вдвое - министр

Количество студентов упало почти вдвое - министр

За десять лет в Украине значительно уменьшилось количество студентов. Об этом во вторник, 24 декабря, заявила министр образования и науки Анна Новосад.

“Количество студентов за 10 лет упало почти в два раза”, – сказала она во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично начнется с 1 января.

При этом точных данных она не сообщила.

Министр добавила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению количества учителей.

“Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей – ред.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств”, – отметила Новосад.

Напомним, что ранее Минобразования временно остановило аттестацию вузов. Министерство решило набрать больше экспертов, в том числе и международных, чтобы улучшить процесс аттестации.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.