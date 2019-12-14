Количество студентов упало почти вдвое - министр

За десять лет в Украине значительно уменьшилось количество студентов. Об этом во вторник, 24 декабря, заявила министр образования и науки Анна Новосад.

“Количество студентов за 10 лет упало почти в два раза”, – сказала она во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично начнется с 1 января.

При этом точных данных она не сообщила.

Министр добавила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению количества учителей.

“Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей – ред.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств”, – отметила Новосад.

Напомним, что ранее Минобразования временно остановило аттестацию вузов. Министерство решило набрать больше экспертов, в том числе и международных, чтобы улучшить процесс аттестации.