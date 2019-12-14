Желание РФ договариваться может быть ширмой для спасения "Северного потока-2" — "Нафтогаз"

В “Нафтогазе” заявили, что существует риск того, что РФ согласилась продолжить транзит своего газа через Украину только ради того, чтобы продолжить строительство “Северного потока-2”.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

“Риск №1, что вся история с желанием россиян договориться, – это ширма для спасения Северного потока 2. Мы раньше никогда не видели такой живости в дипломатических, лоббистских и бизнес-кругах по этому проекту в Вашингтоне. А видели мы много.

Нет лучшей гарантии, что россияне будут придерживаться условий договоров о продолжении транзита, чем отсутствие Северного потока 2”, – говорится в сообщении.

В “Нафтогазе” добавили, что Россия достаточно странно подошла к продолжению транзита газа, сделав “Нафтогаз” посредником между “Газпромом” и Оператором ГТС.

Основанием для такого шага в РФ назвали “политическую нестабильность” и то, что в Украине “каждые несколько лет меняются президенты”.

“Мы говорим, что для уменьшения этих рисков нужно максимально устранить политику с газового рынка и перейти на прозрачные европейские правила, одинаковые для всех. Именно ради этого мы делали анбандлинг. Газпром считает, что стабильность – это работать с Нафтогазом. Неожиданно немного, после всего, что между нами было, но что же”, – отметили в компании.