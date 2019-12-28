Китайские банки предлагают клиентам кусок свинины за открытый депозит

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Небольшие китайские банки предлагают клиентам бонус в виде бесплатной свинины.
Об этом сообщает портал euromeat.
В качестве вознаграждения за депозит от 10 тыс. юаней (около $1400) или более банки в отдаленных регионах КНР предлагают потенциальным вкладчикам получить от 0,5 кг до нескольких килограммов свинины бесплатно в зависимости от суммы и срока вклада.
Цены на свинину в Китае удвоились за последнее время из-за распространения вируса африканской чумы свиней. По мнению экспертов, зимой 2019/2020 годов предстоят новые вспышки заболевания, и нет оснований думать, что с эпизоотией покончено.
Китай, обладатель крупнейшего в мире поголовья свиней, потерял более 50% своих запасов из-за вируса АЧС. Ожидается, что 2020 год станет пиковым в распространении вируса.
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