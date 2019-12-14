В Украине появилось новое мошенничество с картами

В канун новогодних праздников вновь активизировались мошенники, выманивающие у украинцев миллионы гривен. В основном работают через смс-сообщения и аферы с банковскими картами. За декабрь злоумышленники провернули несколько как новых, так и уже давно проверенных схем.

В начале декабря жителям Украины стали поступать смс-сообщения о том, что им на мобильный счет зачислены 259 тысяч грн. А дальше указан номер телефона, на который нужно перезвонить, чтобы якобы узнать подробности и оформить свой “выигрыш”.

Дальнейшая картина событий довольно банальна. Вы звоните по указанному номеру, где автоответчик просит вас четко и внятно назвать все данные о вас: ФИО, дата рождения, точный адрес проживания.

Через несколько дней с вами связываются, чтобы уточнить данные паспорта, его номер и код ИНН. Все это, естественно, нужно для того, чтобы получить “выигрыш”.

После этого мошенники воруют с помощью функции онлайн замены SIM и звонят с вашего номера на горячую линию банка, получают доступ к онлайн-банкингу, а там они могут делать с вашим банковским счетом все, что угодно.

Доказать, что кто-то мошенническим способом снял со счета деньги или набрал кредитов, весьма сложно, ведь мошенники даже используют для звонков ваш ранее записанный голос.

Как стало известно, обманом украинцев занимается некая компания под названием “7-желаний”. Она уже светилась в новостях об аферах еще в феврале 2019 года, тогда пострадали преимущественно днепряне, когда пользователям различных мобильных сетей поступила смс-рассылка с текстом: “Ваш статус” Победитель”! Мы Готовы вручить 259 000 грн! Тел. (044) 503-33-35 “.