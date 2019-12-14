Мораторий на продажу будет действовать до введения рынка земли

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине до введения рынка земли.

“Основным условием отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступление в силу закона об обороте земель. Поскольку принятия закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины. Согласно которым, до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ”, – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, согласно этим переходным положениям, не допускается: купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, земель, перешедших в коммунальную собственность согласно пункту 21 настоящего раздела или переданных в коммунальную собственность согласно Закону Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев), кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд.

Также не допускается купля-продажа или другим способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев).

Исключение составляют передача земли в наследство, обмен на другой земельный участок с одинаковой нормативной денежной оценкой или разница между нормативными денежными оценками которых составляет не более 10 процентов и изъятия (выкупа) земельных участков для общественных нужд, а также кроме изменения целевого назначения (использования) земельных участков с целью их предоставления инвесторам – участникам соглашений о распределении продукции для осуществления деятельности по таким соглашениям.

В Госгеокадастре обращают внимание, что принятие и вступление в силу Закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения является обязательным условием для внедрения рынка земель.