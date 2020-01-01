Трамп раскритиковал ветряную энергетику за неэкологичность

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на ветряные электростанции, указав на их негативное влияние на окружающую среду.
По словам главы Белого дома, производство ветряных мельниц способствует выбросу парниковых газов в атмосферу, а сами ветрогенераторы “убивают птиц” и являются слишком “шумными”.
“Я очень хорошо знаю ветряные мельницы. Я изучал их больше, чем кто-либо еще. Они очень дорогие. При их производстве в атмосферу попадает огромный объем выбросов. […] Они шумные. И они убивают птиц”, — заявил Трамп.
Президент США также отметил, что недвижимость вблизи ветряных электростанций падает в цене, а также подчеркнул якобы быстрый износ конструкций и необходимость их замены за счет государственных субсидий.
Хотя некоторые заявления Трампа не лишены оснований (так, в 2013 году организация Wildlife Society предоставила данные о негативном влиянии турбин на популяции птиц), многие восприняли речь главы Трампа с недоумением.
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