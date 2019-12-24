Кому в 2019 году предлагали меньше всего работы

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В 2019-м работодатели больше всего искали продавцов-консультантов, работников на производство или склады, бухгалтеров, поваров, водителей, менеджеров по продажам по телефону, официантов.
Об этом рассказала в комментарии Gazeta.ua HR-эксперт Татьяна Пашкина.
“Работы не хватало юристам, топ-менеджерам, специалистам в сфере медиа и дизайна, шоу-бизнеса и туризма. С юристами ситуация хроническая. Вузы не заинтересованы, чтобы студенты трудоустраивались по специальности. А наши абитуриенты и их родители не осведомлены об особенностях современного рынка труда. С топ-менеджерами проблема в том, что квалифицированных специалистов не много. На вакансии часто откликаются не те, кого ждут в компании. А те, кто хочет быть начальником”, – объясняет Пашкина.
По ее словам, многие выпускники работают не по специальности. Высшее образование получают для мамы с папой.
“Бывают ситуации, когда человек получил диплом эколога-психолога, а после подработки продавцом-консультантом, быстро вырос до директора магазина. Оказалось, что продажи и административная работа для него интереснее, чем работать в сферах науки. Таким образом, в детстве мечтаем об одном, в университете изучаем другое, а реализуем себя в третьем. Люди вынуждены приспосабливаться к особенностям современного рынка труда”, – говорит эксперт.
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