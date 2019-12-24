В Европе страна готовится полностью отменить плату за проезд в общественном транспорте

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Люксембург готовится стать первой в мире страной, где со всех пассажиров не будут брать деньги за проезд.
Об этом говорится в сюжете “ТСН.Ранок”.
В сообщении отмечается, что подобная система уже функционирует в Таллинне, но только для местных.
Сделать проезд бесплатным для всех в самой богатой стране в Европе власть подвигла экологическая ситуация. За последние десятилетия население в стране стремительно выросло, а с ним и количество транспорта с опасными выбросами. Бесплатным проездом власти Люксембурга попытается поощрить людей меньше пользоваться собственными авто.
Не платить в общественном транспорте в Люксембурге люди смогут от лета 2020 года.
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