0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

В Европе страна готовится полностью отменить плату за проезд в общественном транспорте

В Европе страна готовится полностью отменить плату за проезд в общественном транспорте

Люксембург готовится стать первой в мире страной, где со всех пассажиров не будут брать деньги за проезд.

Об этом говорится в сюжете “ТСН.Ранок”.

В сообщении отмечается, что подобная система уже функционирует в Таллинне, но только для местных.

Сделать проезд бесплатным для всех в самой богатой стране в Европе власть подвигла экологическая ситуация. За последние десятилетия население в стране стремительно выросло, а с ним и количество транспорта с опасными выбросами. Бесплатным проездом власти Люксембурга попытается поощрить людей меньше пользоваться собственными авто.

Не платить в общественном транспорте в Люксембурге люди смогут от лета 2020 года.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.