В Европе страна готовится полностью отменить плату за проезд в общественном транспорте

Люксембург готовится стать первой в мире страной, где со всех пассажиров не будут брать деньги за проезд.

Об этом говорится в сюжете “ТСН.Ранок”.

В сообщении отмечается, что подобная система уже функционирует в Таллинне, но только для местных.

Сделать проезд бесплатным для всех в самой богатой стране в Европе власть подвигла экологическая ситуация. За последние десятилетия население в стране стремительно выросло, а с ним и количество транспорта с опасными выбросами. Бесплатным проездом власти Люксембурга попытается поощрить людей меньше пользоваться собственными авто.

Не платить в общественном транспорте в Люксембурге люди смогут от лета 2020 года.