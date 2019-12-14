Продлен период, в течение которого можно отказаться от гарантированной цены на газ

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В Нафтогазе продлили до 30 декабря период, в течение которого бытовые потребители (население) смогут добровольно отказаться от фиксированной цены на газ.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Для удобства бытовых потребителей НАК «Нафтогаз Украины» продлила срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на несколько дней”, – говорится в сообщении.
Срок продлен – с 24 декабря до 30 декабря 2019 года.
Как потребителю отказаться от гарантированной квартальной цены:
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До 30 декабря потребители должны решить, по какой цене будут покупать газ в течение отопительного сезона: фиксированной на весь квартал или ежемесячной, которая будет колебаться в соответствии с внешними факторами. Для тех потребителей, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет.
Согласно международным обязательствам с 1 января 2020 г. Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 г. Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.
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