Продлен период, в течение которого можно отказаться от гарантированной цены на газ

В Нафтогазе продлили до 30 декабря период, в течение которого бытовые потребители (население) смогут добровольно отказаться от фиксированной цены на газ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Для удобства бытовых потребителей НАК «Нафтогаз Украины» продлила срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на несколько дней”, – говорится в сообщении.

Срок продлен – с 24 декабря до 30 декабря 2019 года.

Как потребителю отказаться от гарантированной квартальной цены:

необходимо обратиться в свою региональную сбытовую компанию;

они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту;

центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря.

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До 30 декабря потребители должны решить, по какой цене будут покупать газ в течение отопительного сезона: фиксированной на весь квартал или ежемесячной, которая будет колебаться в соответствии с внешними факторами. Для тех потребителей, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет.

Согласно международным обязательствам с 1 января 2020 г. Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 г. Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 г. для потребителей, имеющих право на приобретение газа на льготных условиях ( ПСО ), будут действовать два ценовых предложения на газ от Нафтогаза: квартальная и ежемесячная.

Квартальная оптовая цена, зафиксированная на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС , транспортных расходов и наценки газсбытов), будет действовать автоматически для всех защищенных потребителей до конца отопительного сезона.

Ежемесячная оптовая цена для таких потребителей в январе 2020 года составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС , наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).