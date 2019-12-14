Доллар по 27: экономисты дали прогноз по курсу валют на 2020 год

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Курс доллара в Украине к концу 2019 года существенно не изменится. Однако уже в начале 2020 года прогнозируется скачок валюты вверх. В государственном бюджете заложен курс 27 грн за доллар.
По словам экономического эксперта Виктора Гальчинского, в 2020 году будут вполне допустимы колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар. Риск резкого обесценивания гривны остается. На курс гривны негативно повлияет и то, что в 2020 году Украина должна будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов.
Эксперт добавил, что укрепление украинской национальной валюты относительно доллара и евро произошло благодаря популярности украинских облигаций среди мировых инвесторов, которые покупают их благодаря высокой доходности.
Накануне Нового года, по некоторым прогнозам, курс доллара может подняться до 24 гривен.
По данным НБУ, в ноябре гривна официально выросла по отношению к доллару на 3,4%, а за 11 месяцев текущего года – на 13,4%, до 23,97 грн/долл.
Ранее сообщалось, что 21 декабря курс доллара в Украине побил очередной рекорд. По курсу Нацбанка валюта стоила 23,33 грн/долл.
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