Электрический кроссовер Tata пускают в продажи за 17 тыс. евро (фото)

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Индийский автогигант Tata открыл предзаказы электрической версии своего кроссовера Nexon для внутреннего рынка.
Полноценный выход авто в продажи запланирован на январь 2020 года, пишет пресс-служба Tata Motors.
По предварительным данным, электрокар сможет проехать без подзарядок более 300 км. Заявленная мощность аккумуляторов – 30,2 кВт-ч.
Также заявляется, что батареи Tata Nexon можно будет зарядить на 80% всего за один час при помощи быстрой зарядки. Используя станцию стандартной мощности, процесс зарядки займет уже восемь часов.
При этом Tata передает, что изначально электрокар будет продаваться даже не во всех регионах Индии. Компания сосредоточиться на неких “микрорынках”, которые пока что не названы. Вероятно, авто появится в больших городах страны, где Tata устанавливала зарядные станции.
Компания передает, что кроссовер Tata Nexon доступен по цене от 17,7 до 21,5 тысячи евро.
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