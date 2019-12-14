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Audi отзывает в Австралии флагманский седан Audi A8

Audi отзывает в Австралии флагманский седан Audi A8

Компания Audi отзывает в Австралии флагманский седан Audi A8. Причина такого решения – ненадежные колеса, которые могут поломаться при движении через бордюр или даже «лежачий полицейский».

Всего под эту сервисную кампанию попало 13 седанов Audi A8 2019 года выпуска. Отзывают ли их в других странах – мы не знаем. Также не известно, произошли ли ДТП из-за данного дефекта.

Колесные диски этого седана (Audi Sport 5 double-spoke V design) не соответствуют стандартам прочности. Если проехать через какое-нибудь небольшое препятствие (например, через «лежачий полицейский») на высокой скорости, то могут сломаться спицы колеса.

Audi обещает быстро устранить проблему. Владельцам автомобилей с бракованными дисками предложат новые 21-дюймовые диски. Естественно, бесплатно.

Это уже не первый отзыв флагманского седана Audi A8. В 2018 году под сервисную кампанию попали более 6,6 тыс. экземпляров этой модели, выпущенные в 2013-2015 годах. Причина – утечка топлива, что могло привести к возгоранию.

По материалам autonews.ua
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