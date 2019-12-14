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Ford из-за педали тормоза отзывает 600 000 седанов

Ford из-за педали тормоза отзывает 600 000 седанов

В США компания Ford отзывает более 600 000 седанов разных моделей и годов выпуска. Причина такого решения – проблемы с педалью тормоза.

Под сервисную кампанию, в частности, попали седаны Ford Fusion, Mercury Milan и Lincoln MKZ 2006-2010 модельных годов. У некоторых из этих автомобилей клапан, который обычно закрыт внутри гидравлического блока управления, может застрять и вызвать проблему с педалью тормоза. А это увеличивает риск дорожной аварии.

По данным Ford, на данный момент известно о 15 ДТП и двух травмах, которые «могут быть связаны с проблемной педалью тормоза».

Американский автогигант обещает, что его дилеры быстро обследуют отзываемые автомобили, и если обнаружат дефект, то сразу же его устранят. Естественно, все работы проведут бесплатно.

Ранее в нынешнем году Ford отозвал более 33 000 пикапов Ford F-150 из-за коррозии на запасных шинах. Во время установки запасного колеса на заводе, оно могло быть повреждено, что в дальнейшем приводило к коррозии.

По материалам autonews.ua
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