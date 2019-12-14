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Создан летающий робот-пылесос

Создан летающий робот-пылесос

Независимо от того, насколько полезны современные пылесосы-роботы, они всегда пасуют перед лестницами. Вот потому инженер Питер Сриполь решил сделать летающий робот-пылесос. Он просто добавил три пропеллера в дешевый робот-пылесос, превратив гаджет в кошмар для домашних питомцев.

У такого прототипа есть несколько недостатков. Во-первых, нисходящий поток, созданный вентиляторами, сдувает мусор.

Во-вторых, полет пылесоса не автономный. Нужен человек, который бы управлял полетом. Изобретатель потратил всего 200 долларов на усовершенствование пылесоса, хотя сам робот стоит в три раза дешевле. Тем не менее, это жизнеспособное доказательство концепции, и показывает, что если вы действительно хотите робота, который может перемещаться по лестнице, вы можете просто добавить пропеллеры к нему.

По материалам bigmir.net
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