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Сколько стоят фрукты к праздничному столу

Сколько стоят фрукты к праздничному столу

В этом году года купить набор фруктов к новогоднему столу стоит на 10% дороже, чем в прошлом году.

Преимущественно в цене выросли яблоки и груши. Их подорожание не удалось компенсировать проседанием цены на виноград, пишет “Шувар-Инфо”.

За год яблоки подорожали почти вдвое. Груши стоят минимум в 1,5 раза дороже. Виноград по сравнению с прошлым годом подешевел на 20-30%.

Стоимость экзотических и цитрусовых по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. Некоторые позиции подорожали на 2-5%. В то же время трейдеры ждали, что цены упадут из-за укрепления гривны.

По материалам Газета по-Украински
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