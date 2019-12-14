Сколько стоят фрукты к праздничному столу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В этом году года купить набор фруктов к новогоднему столу стоит на 10% дороже, чем в прошлом году.
Преимущественно в цене выросли яблоки и груши. Их подорожание не удалось компенсировать проседанием цены на виноград, пишет “Шувар-Инфо”.
За год яблоки подорожали почти вдвое. Груши стоят минимум в 1,5 раза дороже. Виноград по сравнению с прошлым годом подешевел на 20-30%.
Стоимость экзотических и цитрусовых по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. Некоторые позиции подорожали на 2-5%. В то же время трейдеры ждали, что цены упадут из-за укрепления гривны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Генерацию АЭС принудительно снизили из-за низкого спроса и выработки "зеленых" станцийВчера, 14:17 - 1628 32
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - ДубилетВчера, 11:03 - 2163 10
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджетВчера, 09:26 - 2901 9
За год зарплаты будут расти в среднем на две тысячи гривен - МиловановВчера, 11:31 - 763 5
Стали известны подробности газового протоколаВчера, 13:45 - 1561 5
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджетВчера, 09:26 - 2901 9
Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривны к долларуВчера, 12:01 - 2894 1
НБУ выкупил на межбанке рекордный объем валютыВчера, 11:42 - 2589 2
Как работодатель сможет увольнять работников по новому Трудовому кодексуВчера, 14:03 - 2421
Кабмин передумал строить аэропорт в Днепропетровской областиВчера, 09:45 - 2372 5
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1658 2
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1385
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1407
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4159 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3835 2